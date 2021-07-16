За превышение должностных полномочий экс-губернатору грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Фото: kirov.sledcom.ru

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

В 2011 году Белых выделил 448 миллионов рублей из областного бюджета АО «КРИК» якобы на приобретение и строительство жилья для бюджетников. Компания потратила деньги на собственные нужды; купленные квартиры же не могли составлять специализированный жилищный фонд (у КРИКа нет таких полномочий) и не являлись служебными жилыми помещениями, а кировчанам сдавались на условиях льготной аренды вопреки закону.

- Вышеуказанные действия Никиты Белых повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении значительного материального ущерба, невключении жилых помещений, приобретенных АО «К.Р.И.К.», в специализированный жилищный фонд, в нарушении прав граждан на получение служебных жилых помещений для проживания на условиях договора найма служебного жилого помещения, - прокомментировали в ведомстве.

Припомнили экс-губернатору и обеспечение договора займа КРИКа с одной из компаний на сумму 320 миллионов рублей. Деньги распределили по его же указаниям на нужды не связанных с КРИКом юрлицам, дабы улучшить их финансовое положение. Долги компании не вернули, 202 миллиона рублей через суд взыскали с правительства Кировской области - то бишь забрали из бюджета казны.

Два уголовных дела соединили в одно производство. Расследование продолжается. По данной статье Белых грозит от трех до десяти лет лишения свободы.