Никита Белых стал фигурантом нового уголовного дела

Никита Белых находится на допросе в Кирове. Фото: kirov.sledcom.ru

В отношении экс-губернатор Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок за получение взятки, возбуждено новое уголовное дело - о превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Никиту Белых подозревают в причинении бюджету Кировской области материального ущерба. Дело связано с Кировской региональной ипотечной корпорацией. По версии следствия, в 2015 году, исполняя обязанности главы региона, Никита Юрьевич обеспечил совершение крупной сделки - заключения договора займа АО «КРИК» с одной из компаний на сумму 320 миллионов рублей. Согласно договору, средства с процентами должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

Кроме того, бывший губернатор давал поручения о переводе денежных средств на счета юридических лиц, не связанных с уставными целями АО «КРИК», которые находились в заведомо неплатежеспособном состоянии. Делалось это для улучшения их финансовых показателей.

В итоге задолженности не были возвращены.

- В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО «КРИК» с Правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Смотреть видеосюжет Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» создана в 2003 году при участии правительства области, которое выделило 450 миллионов рублей в уставной капитал организации. Компания должна была обеспечить жителей квартирами в новостройках и развить ипотечное жилищное кредитование. С 2009 по 2018 год в организации сменилось четыре директора. На троих из них были заведены уголовные дела. В 2018 году компания была признана банкротом общая сумма иска, предъявленного организации кредитором, составила более 116 миллионов рублей. В отношении компании начали конкурсное производство. А в 2020 году управляющий смог реализовать часть служебных квартир на торгах. В это же время арендаторам этих помещений стали поступать уведомления о необходимости выселиться. В настоящее время 296 квартир выкуплены «Уралхим» и переданы в региональную собственность.