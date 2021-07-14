В Суне на шестилетнего ребенка упала межкомнатная перегородка, убив его

Сейчас причины и обстоятельства гибели мальчика устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Кировской области

В поселке Суна расследуют гибель шестилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

ЧП произошло днем 11 июля. Мальчик находился в своем доме, в ванной. Стоит заметить, что в этом помещении была демонтирована нижняя часть перегородки между ванной комнатой и кухней. Как сообщает областной Следком, в один момент на ребенка сверху упала оставшаяся часть перегородки, сделанная из газосиликатных блоков.

Мальчика срочно госпитализировали. Несмотря на все усилия медиков, ребенка не удалось спасти. Он скончался в больнице от полученных травм. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.