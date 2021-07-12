В Кирове бывший сожитель жестоко ударил женщину при ребенке, разбив ей нос

Мужчина сильно и жестоко ударил бывшую сожительницу, после чего удостоверился, что та жива и в сознании, и сбежал. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_news

В Кирове произошел шокирующий инцидент, в очередной раз поставивший на уши весь город: мужчина ударил женщину на улице. Хотя слово «ударил» не особо применимо в данном случае, поскольку удар получился очень жестоким и сильным. Действия буйного кировчанина попали на камеры наружного наблюдения, и видео вскоре появилось в новостном паблике города.

УДАРИЛ ПРИ РЕБЕНКЕ

Время и место действия - 7 июля, день, двор одного из домов по улице Грибоедова. На кадрах видно, как мужчина с женщиной стоят и разговаривают непродолжительное время, рядом крутится маленький ребенок - сын кировчанки. В какой-то момент она отворачивается от собеседника, и в ту же секунду мужчина с силой и жестко бьет ее кулаком в лицо. Женщина падает, ударяется спиной о металлическое ограждение, а после - на асфальт. Напуганный ребенок дотрагивается до руки мамы, пытаясь понять, что происходит. Нападавший наклоняется над ней, проверяет ее состояние, убеждается, что она жива и в сознании, говорит что-то и уходит. Помогали пострадавшей уже проходившие мимо люди. Примечательно, что у разборки были свидетели, но они решили не вмешиваться.

Видео с приметами и просьбой помочь в розыске нападавшего моментально разлетелось по соцсетям и новостным порталам. Горожане вскипели от негодования, причем практически все комментарии были нецензурными. Женщины желали, чтобы буйного кировчанина поскорее задержали, мужчины же высказывали надежду встретить его на улице самостоятельно.

- У женщины как со здоровьем? Они общались, неужели она его не знает? Просят помочь найти, - заявила одна из кировчанок в комментариях в паблике.

- Написала, что сам пришел сдаваться. Так [испугался], что в другой регион сбежал, но вернулся, - ответил ей другой житель города, судя по всему, знакомый с ситуацией. - Просил у нее его контакты, чтобы лично разобраться. Она ответила, что полиция разберется. Не хочет, чтоб я вмешивался.

Примечательно, что у нападавшего нашлись и защитники под предлогом «вы видите следствие, но не знаете причины». Их в комментариях хейтили не хуже самого «героя» видео, заявляя, что те оправдывают немужское поведение, и что никакой причины для такого поступка не может быть в принципе.

Поблизости находились другие люди, но не стали вмешиваться в разборку. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_news

НЕОФИЦИАЛЬНО

Несмотря на то, что видео было без звука, кировчане умудрились тут же восстановить собственную картину произошедшего. Так, в соцсетях активно разошлась вброшенная кем-то информация о том, что эти люди - супруги, и жена изменила мужу, за что и получила жестокий удар. Стоит заметить ради справедливости, что эта теория сплотила лишь нескольких участников обсуждений. Большинство все же придерживались мнения, что это низко и подло - даже в случае измены.

Что касается слухов, из собственных источников «Комсомолке» удалось узнать, что эти двое - бывшие сожители, решившие выяснить отношения. Поэтому никакой речи об измене и быть не может. Диванные теоретики, успокойтесь!

ОФИЦИАЛЬНО

Обсуждения продолжались два дня. 10 июля «Комсомолка» дозвонилась до пресс-службы областного УМВД. В ведомстве нам сообщили: личность мужчины установлена, он задержан. Позднее появились и другие подробности. Так, они действительно оказались знакомы, и пострадавшая сама написала заявление в полицию на мужчину. Точнее, молодого человека. Довольно-таки молодого: драчливому кировчанину оказалось 27 лет.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». «Комсомолке» также уточнили, что статья может быть переквалифицирована в более тяжкую в зависимости от обстоятельств, поскольку пострадавшая сейчас находится в больнице. Все причины произошедшего сейчас уточняется. Ведется расследование уголовного дела.