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Происшествия10 июля 2021 19:24

Полиция нашла кировчанина, разбившего нос женщине на глазах у ребенка

В пресс-службе областного УМВД «Комсомолке» сообщили, что личность преступника установлена
Маргарита Акагиева
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Мужчину, напавшего на женщину с кулаками, разыскала полиция. Фото: vk.com/kirov_news

Мужчину, напавшего на женщину с кулаками, разыскала полиция. Фото: vk.com/kirov_news

В Кирове полиция разыскала мужчину, ударившего женщину на глазах у ее ребенка. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, личность нападавшего установлена. На данный момент никаких иных подробностей произошедшего разглашать не стали.

Речь идет об инциденте, случившемся 9 июля во дворе дома по улице Грибоедова. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который сильно ударил по лицу женщину, разбив ей нос. Удостоверившись, что пострадавшая жива и в сознании, он сказал ей что-то и ушел. Инцидент произошел на глазах у маленького ребенка, сына женщины. Полиция в тот же день объявила нападавшего в розыск.