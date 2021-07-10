Полиция нашла кировчанина, разбившего нос женщине на глазах у ребенка

Мужчину, напавшего на женщину с кулаками, разыскала полиция. Фото: vk.com/kirov_news

В Кирове полиция разыскала мужчину, ударившего женщину на глазах у ее ребенка. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, личность нападавшего установлена. На данный момент никаких иных подробностей произошедшего разглашать не стали.

Речь идет об инциденте, случившемся 9 июля во дворе дома по улице Грибоедова. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который сильно ударил по лицу женщину, разбив ей нос. Удостоверившись, что пострадавшая жива и в сознании, он сказал ей что-то и ушел. Инцидент произошел на глазах у маленького ребенка, сына женщины. Полиция в тот же день объявила нападавшего в розыск.