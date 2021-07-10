В Кирове полиция разыскивает мужчину, разбившего нос женщине

Если вы узнали этого человека, сообщите в полицию. Фото: vk.com/kirov_news

В Кирове разыскивают мужчину, жестоко ударившего женщину по лицу. Видео появилось в группе «Первого городского канала».

На кадрах видно, как мужчина что-то говорит женщине, а после на глазах у маленького ребенка с силой бьет ее кулаком по лицу. Кировчанка падает, сильно ударившись спиной о железное ограждение. После этого злоумышленник подходит к ней и, видимо, проверяет, в сознании ли та. Он помогает женщине встать, что-то ей говорит и уходит.

Кировчане в соцсетях в шоке от подобного поведения. Большинство мнений сводятся к одному: найти и наказать.

Паблик пишет, что инцидент произошел 9 июля днем, во дворе дома по улице Грибоедова. Сейчас мужчину разыскивает полиция. Из известных примет - зеленая футболка, черные шорты, кроссовки, на голове залысина. Если вы узнали его - позвоните по номеру 112.