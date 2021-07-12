В Кирове завели уголовное дело на мужчину, разбившему нос женщине на глазах ее ребенка

27-летний кировчанин, ударивший женщину, задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на мужчину, разбившего нос женщине на глазах ее ребенка, завели уголовное дело по статье «Побои». Нападавшим оказался 27-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Речь идет о шокирующем инциденте, случившемся на улице Грибоедова 7 июля. Молодой человек посреди бела дня напал на женщину, с силой ударив ее кулаком в лицо. То, что рядом находился маленький мальчик, сын пострадавшей, его ничуть не смутило. От удара несчастная упала спиной на железное ограждение, а после - на асфальт. Кировчанин же, убедившись, что женщина жива и в сознании, скрылся. Помогали ей уже прохожие.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшая сама написала заявление на своего обидчика. Его задержали, сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По существующему законодательству кировчанину грозит до двух лет лишения свободы.