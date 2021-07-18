«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 19 июля

Электричество пропадет на срок от двух до восьми часов.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В понедельник, 19 июля, жители областного центра останутся без электричества. Дело в том, что компания «Горэлектросеть» проведет плановое отключение для профилактики оборудования. В график работ на 19 июля попали десятки зданий расположенных в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах города. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Горэлектросеть».
- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на сайте компании.
Ремонтные работы запланированы на подстанциях в четырех районах города. Электричество пропадет на срок от двух до восьми часов. Подача ресурса возобновится по всем адресам к 17.00.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КИРОВЕ НА 19 ИЮЛЯ
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.