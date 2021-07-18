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Общество18 июля 2021 7:51

«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 19 июля

Подача ресурса возобновится по всем адресам к 17.00
Андрей Сергеев
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Электричество пропадет на срок от двух до восьми часов.

Электричество пропадет на срок от двух до восьми часов.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 19 июля, жители областного центра останутся без электричества. Дело в том, что компания «Горэлектросеть» проведет плановое отключение для профилактики оборудования. В график работ на 19 июля попали десятки зданий расположенных в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах города. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Горэлектросеть».

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на сайте компании.

Ремонтные работы запланированы на подстанциях в четырех районах города. Электричество пропадет на срок от двух до восьми часов. Подача ресурса возобновится по всем адресам к 17.00.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КИРОВЕ НА 19 ИЮЛЯ

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.