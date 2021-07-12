Главные новости с 5 по 11 июля в Кирове: смертельное ДТП с трехлетним ребенком, условный срок пнувшему инвалида мужчине, закрытие кафе в « Усадьбе Ивана Царевича» и празднования Дня семьи любви и верности

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 12 июля 2021 года. На улице тепло и солнечно. Температура воздуха в понедельник поднимется до +26 градусов. Началась новая рабочая неделя, а «Комсомолка» предлагает своим читателям вспомнить ключевые события прошедших семи дней.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С ТРЕХЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

Во вторник, 6 июля, в Кирово-Чепецке рядом с ТЦ «БУМ» под колесами иномарки погиб трехлетний ребенок. По словам очевидцев, женщина выезжала с парковки и скорее всего перепутала газ с тормозом и наехала на малыша. От полученных травм тот скончался. Подробнее здесь.

КАФЕ В «УСАДЬБЕ ИВАНА ЦАРЕВИЧА» ЗАКРЫЛИ НА 15 СУТОК

Суд на 15 суток закрыл кафе в развлекательном комплексе. Причиной тому послужила прокурорская проверка после отравления трех подростков. Сотрудники надзорного органа зафиксировали некачественную обработку пищеблока и нарушение условий при приеме и хранении продуктов. По мнению родителей, дети могли «подцепить» кишечную инфекцию из-за антисанитарии пищеблока. Свою вину хозяева заведения не признали. По их словам, все пробы соответствуют нормам. Юрлицу внесено представление с требованием устранить вcе замечания. Подробно можно узнать здесь.

КИРОВЧАНИН, ПНУВШИЙ ИНВАЛИДА, ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК

Суд приговорил кировчанина, пнувшего инвалида, к двум года условно. Столь мягкий срок оказался из-за того, что мужчина полностью признал свою вину, возместил моральный ущерб и имел ряд смягчающих обстоятельств. Подробнее здесь.

В КИРОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Из-за роста числа заболевших коронавирусом, многие торжественные мероприятия, приуроченные к данному празднику прошли в онлайн-формате. Через монитор своего компьютера или экран смартфона можно было побывать на интересных выставках, посмотреть всей семьей хорошие фильмы и почитать увлекательные литературные произведения.

Однако не все мероприятия прошли в онлайн-режиме. Живые концерты и другие массовые-развлекательные торжества прошли в разных районах Кирова. Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ ЛИЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ, РАЗБИВШЕГО НОС ЖЕНЩИНЕ НА УЛИЦЕ ГРИБОЕДОВА

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, ударившего женщину прямо на глазах ее маленького сына. Шокирующий инцидент произошел 8 июля на улице Грибоедова в областном центре. Подробнее можно узнать здесь.