В Кирове на 15 суток приостановили деятельность «Усадьбы Ивана Царевича», где отравились школьники

Прокуратура нашла не единичные нарушения в работе развлекательного комплекса - в особенности, пищеблока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прошла проверка в «Усадьбе Ивана Царевича» после скандала с отравлением детей. Областная прокуратура по ее результатам встала не на сторону заведения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На место выезжал сотрудник межрайонной прокуратуры. Он-то и нашел множественные и, как сообщают в ведомстве, не единичные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, среди них отмечают некачественную обработку пищеблока, нарушение условий при приеме и хранении продуктов, и другие. Юрлицу внесли представление об устранении нарушений.

Материалы проверки также направили в региональное управление Роспотребнадзора, которое ранее не выявило никаких нарушений (по словам представителей парка). По итогам рассмотрения всех документов суд вынес решение: приостановить деятельность «Усадьбы Ивана Царевича» на 15 суток.

Напомним, все началось месяц назад, 3 июня 2021 года, когда трое подростков попали в больницу после отдыха на территории развлекательного комплекса. По рассказам их родителей в соцсетях, там должен был пройти школьный выпускной. Радость события омрачилась спустя несколько часов после начала праздника: один из детей пожаловался на боли в животе, а потом о подобных симптомах заявили еще трое. Вскоре ситуация усугубилась, и подросткам пришлось вызвать «скорую помощь».

Родители в соцсетях активно делились снимками территории лагеря, доказывая, что усадьба находится в не самом лучшем состоянии. По их мнению, именно там дети подцепили пищевую инфекцию. Что касается руководства усадьбы, они всячески открещивались от своей вины и утверждали, что проверка пищеблока и снятие проб образцов блюд не выявили никаких отклонений от нормы. Даже заявили, что отрабатывается версия с легкими наркотиками.

Стоит заметить, что пост с оправданиями, появившийся в официальной группе «Усадьбы Ивана Царевича» 3 июня, стал последним. На данный момент никакой активности там не ведется. Получат ли родители пострадавших подростков какую-либо компенсацию - неизвестно.