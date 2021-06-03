Что известно об отравлении детей в «Усадьбе Ивана Царевича»

Три ребенка были госпитализированы в Слободскую ЦРБ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области трое подростков попали в больницу после отдыха на территории «Усадьбы Ивана Царевича», которая располагается в поселке Зониха Слободского района (15 км от Кирова - прим. Ред.).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Школьники под присмотром взрослых отправились в усадьбу 29 мая, где планировали отпраздновать окончание учебного года. Родители учащихся в социальных сетях рассказали, что они забронировали места по программе «Ночевка», по которой им предоставили номер в гостевом корпусе.

Спустя несколько часов после заезда в лагерь один из ребят пожаловался на боли в животе, а через некоторое время о подобных симптомах заявили еще трое подростков.

- Дети лежали, корчились от боли, их так скрутило, что они не могли встать. Далее их начало рвать, всех четверых, - поделились родители в социальных сетях.

В итоге заболевшим вызвали скорою помощь, которая госпитализировала троих ребят в больницу города Слободского ночью 30 мая.

ВЕРСИЯ ПОСТРАДАВШИХ

Пострадавшая сторона обвиняет во всем развлекательный центр «Усадьба Ивана Царевича». По версии родителей, их дети подцепили инфекцию именно на территории лагеря. В доказательство они приводят фотографии, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о нарушении санитарно-гигиенических норм.

В доказательство своей версии пострадавшие приводят фотографии, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о нарушении санитарно-гигиенических норм. Фото: vk.com/kirov_blacklist

- Туалеты, душевые в отвратительном состоянии, видно что там давно никто не прибирался. Кровати с бельем не первой свежести, со следами использования, пятнами крови. Дыры в стенах и выбитые окна. Двери в туалет сломаны, везде грязь, пыль и насекомые, - рассказывают родители пострадавших в социальных сетях.

Родители уверены, что факт пищевого отравления очевиден. И планируют до конца разобраться в этой истории.

ВЕРСИЯ «УСАДЬБЫ ИВАНА ЦАРЕВИЧА»

Представители «Усадьбы Ивана Царевича» дали свое разъяснение о ситуации, которое опубликовали в официальной группе парка. Они отмечают, что сотрудники Роспатребнадзора и Центра эпидемиологии и гигиены провели проверку пищеблока, а также сняли пробы образцов блюд.

- Результаты проверки удовлетворительные и нарушений, ведущих к отравлению детей, не выявлено, - говорится в группе «Усадьбы Ивана Царевича».

Кроме того, представители усадьбы отмечают, что еще рано говорить о причинах произошедшего. Однако упоминают, что отрабатывается версия и с легкими наркотиками.

- На сегодняшний день официальная причина отравления и последующая госпитализация подростков не известна, все службы, ведущие расследование ждут результатов анализов с поликлиники, - говорится в сообщении усадьбы.