Афиша мероприятий на 8 июля в Кирове: концерты, викторины, акции

8 июля отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии. Фото: admkirov.ru

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. И именно эта дата является весьма популярной для заключения браков и устраивания свадеб - ну, или хотя бы их планирования. По традиции, в этот день по всей стране проводятся праздничные мероприятия - концерты, мастер-классы, развлекательные и другие мероприятия. Кировская область, конечно, не стала исключением, даже несмотря на пандемию коронавируса. «Комсомолка» узнала, где и как можно отпраздновать этот день.

ПЕСНИ, ТАНЦЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 июля на нескольких площадках города пройдут праздничные концерты.

- 15.00 на летней площадке ДК «Лянгасово» (ул. Комсомольская, 10) - программа «Всё начинается с любви». Кировчане смогут нарисовать на асфальте картинки на семейную тематику, поучаствовать в акции «Ромашка добрых пожеланий», описав, что такое семья, любовь и верность, и получить призы за активность. Кроме того, сотрудники ДК выступят с вокальными номерами.

- 16.00 в ЦД «Радужный» - концерт, посвященный празднику. Для посетителей подготовили сюжетную линию, в которой расскажут историю праздника. Особое внимание уделят семьям инвалидов: один из блоков программы посвятят чествованию таких пар. Перед пришедшими выступят приглашенные артисты и творческие коллективы.

- 18.00 в ДК «Россия» - праздничная программа «Одна семья, одна жизнь, одна песня…».

- 18.00 на уличной площадке ДК поселка Сидоровка - концертная программа «Вместе навсегда». В рамках мероприятия выступит вокальный ансамбль. Кроме того, для зрителей подготовили викторину и развлекательные игры. Лучшие семейные пары поселка будут чествовать за любовь и верность.

Одним днем празднование не ограничится. Так, 9 июля в 18 часов в ДК «Маяк» пройдет концерт, посвященный празднику, и на нем расскажут про обычаи и традиции русских семей, проведут аукцион с призами, и уделят особое внимание многодетным семьям. А 10 июля в 12.00 на уличной площадке ДК «Порошино» состоится еще один концерт под названием «В союзе любви и верности».

ВЫСТАВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВИКТОРИНЫ

Множество тематических мероприятий для кировчан подготовили городские библиотеки. Это и акции, и игры, и выставки, и мастер-классы, и викторины - всего не перечислишь. Большинство из них пройдут все же в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Однако на многие можно будет прийти лично.

К примеру, библиотека №5 «Авангард» (ул. Милицейская, 21) установит фотозону и проведет для посетителей викторину и книжные выставки. В библиотеке №12 имени Маракулина (П. Корчагина, 215а) желающих приглашают поучаствовать в мастер-классе «Счастливая подкова», побывать в творческой мастерской и проверить свои знания в викторине. В библиотеке имени Колчанова (Боровая, 20) кировчане смогут посетить МК по созданию символов праздника - ромашек и увидеть тематический стенд «Под сенью Петра и Февронии».

Отпраздновать День семьи, любви и верности у жителей региона получится в и режиме онлайн. Так, кировчане смогут получить советы по воспитанию детей, поучаствовать в викторине «Литературные родственники», посмотреть онлайн-выставки, почитать интересные статьи, посвященные празднику, а также насладиться фильмами и мультиками всей семьей. Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.