Появились подробности смертельного ДТП у ТЦ «БУМ» в Кирово-Чепецке

Авария произошла в 18.45 на улице 60 лет Октября. Фото: vk.com/zlo_chepetsk

Во вторник, 6 июля, на улице 60 лет Октября в Кирово-Чепецке произошла автомобильная авария. Под колесами иномарки Ford Fiesta погиб трехлетний мальчик, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Известно, что автомобильная авария произошла рядом с ТЦ «БУМ» - улица 60 лет Октября, 22. В городских группах в социальных сетях стала появляться информации о том, что за рулем автомобиля, вероятно, находилась мать погибшего ребенка (официального подтверждения данной информации нет – прим. Ред.). Очевидцы сообщают, что женщина могла перепутать педали газа и тормоза.

- Она выезжала с парковки, увидела машину и вместо тормоза нажала газ. Непонятно почему дети не в машине были, - поделился очевидец ДТП в группе «Злой Чепчанин».

Портал «ProГород Кирово-Чепецк» также приводит слова очевидца: «Женщина у машины сильно кричит. Один ребенок накрыт. Еще одного, совсем маленького, носят медики на руках. Что случилось, непонятно».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего ребенка.