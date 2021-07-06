В Кирово-Чепецке под колесами иномарки погиб трехлетний ребенок

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке на улице 60 лет Октября под колесами иномарки погиб трехлетний ребенок. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 6 июля, в 18 часов 45 минут около дома №22 на улице 60 лет Октября произошла смертельная автомобильная авария. По предварительной информации, 37-летняя женщина водитель автомобиля Ford Fiesta сбила 3-летнего мальчика.

- От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего.