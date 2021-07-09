Кировчанин, пнувший инвалида, получил условный срок

Тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с палочкой. Фото: vk.com/kirovonline

В Кирове завершился суд по резонансному уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, который в феврале текущего года пнул 52-летнего инвалида, стоявшего на ступеньках магазина. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Известно, что в ходе следствия кировчанин признал свою вину, а также возместил моральный вред. Кроме того, суд учел «совокупность смягчающих наказание обстоятельств».

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в магазине, который расположен в центре города на Октябрьском проспекте. На кадрах опубликованных с камер видеонаблюдения видно, как тучный и крепкий амбал со всей силы пинает в спину пенсионера с тростью. После этого он падает на колени, а ударивший его мужчина заходит в магазин и скрывается из поля зрения видеокамер.

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По словам самого осужденного, ему показалось, что пенсионер пристает к его супруге.

- Мне показалось, что он тянет руку к моей жене, - пояснил сотрудникам полиции мужчина. - Я думал, что он хочет схватить ее, поэтому я ударил его.

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