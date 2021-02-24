В Кирове полиция ищет мужчину, пнувшего инвалида в магазине на Октябрьском проспекте

Тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с палочкой. Фото: vk.com/kirovonline

В Кирове неизвестный сильно пнул пожилого мужчину, который, по данным местных СМИ, является инвалидом по зрению. Предположительно, инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в центре города на Октябрьском проспекте.

По всей видимости, кировчанину не понравилось, что пожилой мужчина перегородил ему проход в магазин. На кадрах опубликованных с камер видеонаблюдения видно, как тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с палочкой. После этого он падает на колени, а ударивший его мужчина заходит в магазин и скрывается с поля зрения видеокамер.

Произошедшее прокомментировали изданию «КП»-Киров» в пресс-службе областного МВД.

- По видеозаписи размещенной в сети интернет по городу Кирову проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области. - Устанавливаются участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что сотрудники магазина оказали помощь пострадавшему.

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