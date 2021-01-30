«Кировская резня бензопилой»: мужчина из мести распилил дверь в кафе

Пьяный дебошир распилил дверь увеселительного заведения с помощью бензопилы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове мужчина решил отомстить своему приятелю, но выбрал для этого достаточно оригинальный способ. С бензопилой в руках он пытался прорваться в привокзальное кафе, где засел его знакомый, который якобы потерял его паспорт. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения заведения.

На кадрах видно как пьяный дебошир старательно распиливает дверь увеселительного заведения, в котором в этот момент довольно много посетителей. Препятствие легко поддается мужчине, но к счастью, сотрудница заведения успевает нажать «тревожную» кнопку. Видимо именно этот факт смог вразумить хулигана, который постарался сбежать с места происшествия. Однако прибывший наряд полиции успел его задержать.

В пресс-службе МВД сообщили, что в настоящее время все участники конфликта установлены.

- В УМВД России по Кировской области проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за повреждение чужого имущества, - уточнили в пресс-службе МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте