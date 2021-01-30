«Кировская резня бензопилой»: мужчина из мести распилил дверь в кафе

Пьяный дебошир распилил дверь увеселительного заведения с помощью бензопилы.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове мужчина решил отомстить своему приятелю, но выбрал для этого достаточно оригинальный способ. С бензопилой в руках он пытался прорваться в привокзальное кафе, где засел его знакомый, который якобы потерял его паспорт. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения заведения.
На кадрах видно как пьяный дебошир старательно распиливает дверь увеселительного заведения, в котором в этот момент довольно много посетителей. Препятствие легко поддается мужчине, но к счастью, сотрудница заведения успевает нажать «тревожную» кнопку. Видимо именно этот факт смог вразумить хулигана, который постарался сбежать с места происшествия. Однако прибывший наряд полиции успел его задержать.
В пресс-службе МВД сообщили, что в настоящее время все участники конфликта установлены.
- В УМВД России по Кировской области проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за повреждение чужого имущества, - уточнили в пресс-службе МВД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635