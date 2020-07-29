2020-07-29T13:50:40+03:00
Происшествия

В Нововятске подростки 16 и 18 лет до смерти избили пенсионера

Сейчас оба задержаны и допрошены
Ангелина Табрисова
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Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело. Фото: kirov.sledcom.ruСледственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело. Фото: kirov.sledcom.ru
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В Нововятске двое подростков насмерть забили пенсионера. По рассказу кировского Следкома, поводом для этого стала личная неприязнь.

23 июля двое совсем молодых ребят, будучи пьяными, ввалились в квартиру 60-летнего мужчины, жившего в Нововятске на улице Мопра. Доподлинно неизвестно, отчего они так невзлюбили мужчину, однако неприязнь, помноженная на алкоголь, вылилась в избиение. Выплеснув злобу, парни удалились, а пострадавший остался в одиночестве в своей квартире. Побои были столь сильными, что мужчина не смог выжить - умер от полученных травм.

Его тело нашли двумя днями позже, 25 июля. Судмедэкспертиза установила: смерть в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По факту смерти человека возбудили уголовное дело. А после нашли и причастных - тех самых ребят, которым оказалось всего 16 и 18 лет.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Их обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть». По этой статье молодым людям грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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