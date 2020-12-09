В Юрьянском районе женщина избила поленом пенсионерку, за которой ухаживала

Полиции женщина сказала, что на пенсионерку напал неизвестный с топором, тогда как на самом деле она сама и избила свою подопечную поленом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По рассказу областного УМВД, на днях в районный отдел полиции обратилась жительница одного из сел. По словам заявительницы, кто-то напал на ее соседку, пожилую женщину, за которой она ухаживала. Мол, придя к «подопечной» в очередной раз, женщина увидела ее лежащую на полу в крови, а рядом валялся топор.

На место прибыли сотрудники полиции. Пострадавшая действительно обнаружилась в собственном доме, ее с тяжелыми травмами срочно увезли в областную травматологию. А вот топора не нашли - как и самого «Раскольникова». В итоге выяснилось, что на пенсионерку напала сама ее соседка, которая и вызвала полицию. Правда, без топора - женщина орудовала поленом.

Ранее судимую 51-летнюю драчунью задержали. Сейчас она находится под стражей. Женщине вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», за которое она может расстаться со свободой на срок до 10 лет.