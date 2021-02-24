Кировская полиция задержала мужчину, пнувшего инвалида

Задержанным оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость за кражу. Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В отношении кировчанина, пнувшего инвалида при входе в магазин на Октябрьском проспекте, возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В пресс-службе УМВД России по Кировской области сообщили, что задержанным оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость за кражу.

По словам самого «героя» видеоролика, ему показалось, что пенсионер пристает к его супруге.

- Мне показалось, что он тянет руку к моей жене, - пояснил сотрудникам полиции мужчина. - Я думал, что он хочет схватить ее, поэтому я ударил его.

Более подробно о случившемся рассказал продавец торговой точки изданию «Life.ru». По его словам, после произошедшего пожилой мужчина сел на стул и заплакал, а на его спине отчетливо виднелся след от ботинка. В это время «боец» со своей женой быстро ретировались из магазина.

- Минут через десять он (пострадавший – прим. Ред.) забрал вещи и вышел, - рассказал продавец. - По дороге в следующий магазин он поскользнулся на ступеньках и упал. В дальнейшем его забрала скорая помощь.

Уже будучи в отделе полиции задержанный, видимо, осознал содеянное и признал свою вину.

- Готов извиниться, был неправ, - признал кировчанин.

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в магазине, который расположен в центре города на Октябрьском проспекте. На кадрах опубликованных с камер видеонаблюдения видно, как тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с палочкой. После этого он падает на колени, а ударивший его мужчина заходит в магазин и скрывается из поля зрения видеокамер.