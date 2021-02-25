Кировчанин, пнувший инвалида, находится под следствием

Задержанным оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость за кражу. Фото: kirov.sledcom.ru

Уголовное дело, возбужденное в отношении кировчанина, пнувшего в спину 52-летнего инвалида, передадут в СК РФ по Кировской области. Ранее мужчине были предъявлены обвинения по ст. ст.116 УК РФ – «Побои».

- В связи с повышенным общественным резонансом, следственным управлением СК РФ по Кировской области перед прокуратурой Кировской области инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в региональное следственное управление, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи изучают доводы, изложенные в СМИ. Кроме того, изъяты камеры видеонаблюдения, запечатлевшие момент конфликта. Допрашиваются очевидцы, которые обладают информацией о случившемся. Известно, что 33-летний мужчина задержан.

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в магазине, который расположен в центре города на Октябрьском проспекте. На кадрах опубликованных с камер видеонаблюдения видно, как тучный и крепкий амбал со всей силой пинает в спину пенсионера с палочкой. После этого он падает на колени, а ударивший его мужчина заходит в магазин и скрывается из поля зрения видеокамер.

В среду, 24 февраля, мужчину удалось задержать сотрудникам полиции. Им оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость за кражу. По словам самого «героя» видеоролика, ему показалось, что пенсионер пристает к его супруге. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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