Коррупция в Кировской области: сколько чиновников и депутатов лишились своих мест

Нередко проблемы находят в отчетах о доходах, расходах и имуществе: суммы, бывает, совсем не совпадают Фото: Даниил ОПАРИН

«Это нереальная, нереальная задача, но вполне реальное нереальное бабло» - пелось, помнится, про коррупцию.

В Кировской области в нынешнем году отмечаются все новые и новые коррупционные «происшествия», в том числе и громкие истории.

«Комсомолка» делится статистикой и подробностями.

ПРОВЕРКИ НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ

Есть законы о противодействии коррупции - в них свои ограничения, требования, запреты. Госслужащие и муниципальные чиновники должны их соблюдать.

За 8 месяцев 2023 года профильное (антикоррупционное) управление администрации губернатора и правительства Кировской области открыло 31 проверку. Большая их часть коснулась депутатов Дум разного уровня. Далеко не все народные избранники отчитывались о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своих супругов и детей (хотя обязаны).

16 депутатов в итоге лишились своих мест, а 3 отделались предупреждением - их нарушения были не столь значительными. Один госслужащий успел уйти «по собственному», точно так же - до взыскания - поступили 5 депутатов.

- Материалы проверок направлены в органы прокуратуры для оспаривания принятых решений, - сообщают в управлении.

Еще 4 народных избранника могут остаться без мандатов в ближайшие недели - документы остаются на рассмотрении Дум.

«Внутренние» кадровые службы разных ведомств, к слову, с начала года открыли 5 проверок. Двое сотрудников получили взыскания, одного уволили - был конфликт интересов.

Сейчас, кстати, проверяют еще 14 чиновников. Несколько из них (либо дети/жены) делали покупки, значительно превышающие сумму доходов за последний отчетный период.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Действительно, коррупционные нарушения - это не всегда истории с миллионами рублей, несданными отчетами о доходах и скандалами.

Немалая часть таких нарушений - случаи, когда бывших госслужащих (например, ФСИНовцев, полицейских и пр.) берут на новую работу. И почему-то в срок не сообщают об этом на прежнее место работы. Это нарушает антикоррупционные нормы - работодатели получают штрафы. Не более того.

Однако были в нынешнем году и совсем другие истории.

Как, например, с пенсионным фондом. Один сотрудник не смог объяснить, откуда взял 5 миллионов рублей, другой - 3,5 миллиона. Была и служащая, уже не в первый раз подавшая недостоверные сведения о доходе мужа.

Были резонансные истории с депутатами Слободской городской Думы и Зуевской сельской Думы.

Был замминистра здравоохранения Минчаков, который потратил на квартиру, авто и машино-места 11 миллионов рублей, хотя заработал существенно меньше.

Если что, в сумме с января 2022 года по март 2023 года прокуратура Кировской области выявила более 4 тысяч коррупционных нарушений. 1 522 лица привлекли к дисциплинарной ответственности (12 уволены), 64 - к административной. В суды ушли иски на 68 миллионов рублей.