Замалчивал доходы: за что депутата лишили мандата раньше срока

Кресло пришлось освободить после прокурорской проверки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратура Зуевского района проверила, как представители власти соблюдают законы о противодействии коррупции.
По действующим требованиям муниципальные служащие и депутаты обязаны регулярно давать сведения о своих доходах и имуществе, о заработках и имуществе супругов и детей.
Однако один из депутатов Зуевской сельской Думы не представил сведения о своих доходах, расходах и пр. Председателю Думы внесли представление: потребовали устранить нарушение.
В итоге большинством голосов депутаты решили досрочно прекратить полномочия своего коллеги.
Ранее прокуратура обратила в доход государства собственность депутата из Слободского.