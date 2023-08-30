Замалчивал доходы: за что депутата лишили мандата раньше срока

Кресло пришлось освободить после прокурорской проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Зуевского района проверила, как представители власти соблюдают законы о противодействии коррупции.

По действующим требованиям муниципальные служащие и депутаты обязаны регулярно давать сведения о своих доходах и имуществе, о заработках и имуществе супругов и детей.

Однако один из депутатов Зуевской сельской Думы не представил сведения о своих доходах, расходах и пр. Председателю Думы внесли представление: потребовали устранить нарушение.

В итоге большинством голосов депутаты решили досрочно прекратить полномочия своего коллеги.

Ранее прокуратура обратила в доход государства собственность депутата из Слободского.