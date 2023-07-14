5 400 000 рублей забрали у депутата из Слободского и отдали государству

Законность доходов подтвердить не удалось Фото: Даниил ОПАРИН

По требованию прокуратура Кировской области в доход государства обратили доходы депутата.

Напомним, в 2021 год на счета экс-депутата Слободской городской Думы и его жены поступила солидная сумма - 5,4 миллиона рублей. Но законность получения этих средств не была подтверждена. Известно также, что официальных доходов у парочки не было с 2017 года. Эти данные подтверждают и налоговики.

Депутат сложил полномочия по результатам проверки.

Суд согласился с требованиями прокуратуры: незаконный доход обратили в доход РФ. Кроме того, судья запретил регистрационные действия с автомобилем экс-депутата и арестовал банковские счета.