В Кировской области у экс-депутата изъяли две квартиры, купленные на неподтвержденные доходы

Суд принял решение конфисковать обе квартиры, купленные на неподтвержденный доход. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области две квартиры экс-депутата Слободского района обратили в доход государства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что бывший народный избранник в 2020-2021 годах приобрел две квартиры в Кирове стоимостью 1,2 и 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем, согласно данным налоговых органов, в период с 2017 по 2021 год ни бывший депутат, ни его супруга не имели доходов. Подтвердился лишь факт расходования материнским капиталом в сумме 460 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд иск об обращении имущества в доход государства. Требование признали законным и обоснованным. Решение пока не вступило в законную силу.