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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:24

В Кировской области у экс-депутата изъяли две квартиры, купленные на неподтвержденные доходы

Общая сумма конфискованной недвижимости составила 2,7 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Суд принял решение конфисковать обе квартиры, купленные на неподтвержденный доход.

Суд принял решение конфисковать обе квартиры, купленные на неподтвержденный доход.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области две квартиры экс-депутата Слободского района обратили в доход государства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что бывший народный избранник в 2020-2021 годах приобрел две квартиры в Кирове стоимостью 1,2 и 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем, согласно данным налоговых органов, в период с 2017 по 2021 год ни бывший депутат, ни его супруга не имели доходов. Подтвердился лишь факт расходования материнским капиталом в сумме 460 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд иск об обращении имущества в доход государства. Требование признали законным и обоснованным. Решение пока не вступило в законную силу.