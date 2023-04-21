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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:47

Депутат не смог объяснить, откуда у него на счету взялись 9,8 млн рублей

В Кировской области с экс-депутата требуют взыскать более 7 миллионов рублей
Артем ЗАМЯТИН
Сейчас депутата уволили с должности и лишили полномочий

Сейчас депутата уволили с должности и лишили полномочий

Фото: Даниил ОПАРИН

У экс-депутата Слободской гордумы могут обратить в доход государства 7,1 миллиона рублей. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2021 году мужчине и его жене на банковские счета поступило более 9,8 миллиона рублей. При этом с 2017 года пара доходов не имела. Законность перевода мужчина подтвердить не смог, в следствии чего надзорный орган начал проводить проверку.

Депутата уволили с должности и лишили полномочий. Прокуратура направила в суд иск с требованием обратить 7,1 миллиона в пользу дохода государства.