Прокуратура Кировской области требует изъять у депутата имущество на 5,5 млн рублей

По ходатайству прокурора суд запретил проводить регистрацию данного имущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировской области потребовала изъять имущество одного из депутатов гордумы в Слободском. Как сообщили в ведомстве, две квартиры и автомобиль избранник народа приобрел на неподтвержденные доходы.

В рамках проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции сотрудники прокуратуры установили, что депутат купил в 2020-2021 годах в Кирове две квартиры: за 1 млн 200 тысяч и 1млн 500 тысяч рублей. Помимо этого, по договору лизинга он приобрел автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, стоимостью более 2,7 млн рублей.

При этом, согласно сведениям налоговых органов, в 2017-2021 годах ни депутат, ни его супруга не имели доходов. Что касается расходов, то подтвержден только факт использования 460 тысяч рублей материнского капитала на покупку одной из квартир.

Прокуратура Кировской области направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества депутата, приобретенного на неподтвержденные доходы. Иск находится в стадии рассмотрения.

По ходатайству прокурора суд запретил проводить регистрацию данного имущества.