У депутата из Кировской области отняли 3,6 миллиона рублей

Доказать законность получения кругленькой суммы мужчина не смог Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Кировской области проверила, как у нас соблюдают законы о противодействии коррупции. На этот раз нарушения выявили у одного из бывших депутатов Зуевской районной Думы.

В 2021 году на банковские счета мужчины и его супруги поступили деньги, законность получения которых подтвердить не удалось. В итоге он досрочно сложил мандат, а правоохранители подали иск.

По решению суда 3,6 миллиона рублей обратили в доход государства.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее такая же история случилась с экс-депутатом из Слободского.