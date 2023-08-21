У депутата из Кировской области отняли 3,6 миллиона рублей

Доказать законность получения кругленькой суммы мужчина не смог
Фото: Даниил ОПАРИН
Прокуратура Кировской области проверила, как у нас соблюдают законы о противодействии коррупции. На этот раз нарушения выявили у одного из бывших депутатов Зуевской районной Думы.
В 2021 году на банковские счета мужчины и его супруги поступили деньги, законность получения которых подтвердить не удалось. В итоге он досрочно сложил мандат, а правоохранители подали иск.
По решению суда 3,6 миллиона рублей обратили в доход государства.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее такая же история случилась с экс-депутатом из Слободского.