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НовостиОбщество21 августа 2023 13:59

У депутата из Кировской области отняли 3,6 миллиона рублей

3,6 миллиона рублей, принадлежавших депутату из Кировской области, обратили в доход государства
Петр МАКСИМОВ
Доказать законность получения кругленькой суммы мужчина не смог

Доказать законность получения кругленькой суммы мужчина не смог

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Кировской области проверила, как у нас соблюдают законы о противодействии коррупции. На этот раз нарушения выявили у одного из бывших депутатов Зуевской районной Думы.

В 2021 году на банковские счета мужчины и его супруги поступили деньги, законность получения которых подтвердить не удалось. В итоге он досрочно сложил мандат, а правоохранители подали иск.

По решению суда 3,6 миллиона рублей обратили в доход государства.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее такая же история случилась с экс-депутатом из Слободского.