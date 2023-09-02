В Кировской области провели 31 антикоррупционную проверку в 2023 году Фото: Анастасия Осипова

За восемь месяцев 2023 года в Кировской области провели 31 проверку в рамках противодействия коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, 23 проверки провели в отношении людей, замещающих должности муниципальных депутатов на непостоянной основе. Они не представили сведений о доходах, расходах и имуществе в течение четырех месяцев со дня избрания. Еще восемь проверок касались госслужащих и депутатов, которые подали неполные и недостоверные декларации. Эти люди занижали свои доходы, не упоминали о недвижимости и банковских счетах. Кроме того, были допущены и другие нарушения.

По результатам проверок 16 депутатов досрочно прекратили свои полномочия за нарушения антикоррупционного законодательства. Еще к трем народным избранникам применили предупреждение, поскольку нарушения были незначительными.

Один госслужащий уволился, и проверка была прекращена.

– Досрочно прекратили полномочия по собственному желанию до применения взыскания пять депутатов, – отметили в правительстве.

Материалы проверок направлены в прокуратуру для оспаривания принятых решений. К двум депутатам взыскания не применялись, так как нарушения были незначительными. Кроме того, рассматриваются заявления от четырех парламентариев о досрочном прекращении их полномочий.

Кадровыми службами органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области проведено 5 антикоррупционных проверок, по результатам которых к 2 служащим были применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и предупреждения о неполном должностном соответствии. В связи с утратой доверия уволен 1 государственный гражданский служащий Кировской области за непринятие им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Сведения об увольнении служащего в связи с утратой доверия включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Работа по проверке фактов нарушения антикоррупционного законодательства продолжается. Так, в настоящее время управлением осуществляются проверки достоверности и полноты сведений о доходах в отношении 14 лиц, замещающих муниципальные должности, и контроль за расходами в отношении 1 муниципального служащего и 2 лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с совершением ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в отчетном периоде сделок по приобретению имущества, сумма которых превышает общий доход данных лиц и их супругов за три последних года, предшествующих отчетному периоду.