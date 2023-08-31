У уволенного замминистра отбирают квартиру, иномарку и два машино-места

Увольнять чиновника хотели в связи с утратой доверия. Фото: kirovreg.ru

В конце июля замминистра здравоохранения Кировской области Дмитрий Минчаков покинул свой пост - успел «по собственному», хотя хотели увольнять в связи с утратой доверия.

Как выяснила прокуратура Кировской области, в 2018-2020 годах экс-замминистра заработал чуть более 4 миллионов рублей, потратив при этом 11,4 миллиона. На «подозрительные» доходы чиновник купил квартиру, два машино-место и недешевую иномарку «Фольксваген Туарег». При этом имущество он оформил на своих родственников.

Суд удовлетворил прокурорский иск: все указанное имущество отбирают и обращают в доход государства.

Ранее аналогичная история (правда, на вдвое меньшую сумму) была и с депутатом из Слободского.