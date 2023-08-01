Замминистра здравоохранения не заработал, но потратил 11 миллионов рублей

Прокуратура проверит материалы, поданные правительством. Фото: kirovreg.ru

Прокуратура Кировской области проверит материалы, поданные правительством региона на экс-замминистра здравоохранения Дмитрия Минчакова. В «сером доме» его подозревают в коррупции.

Параллельно в прокуратуре рассказали о результатах собственной проверки.

В 2021 году Минчаков приобрел квартиру в Кирове за 5,6 миллиона рублей, два машино-места (в сумме за 1,5 миллиона рублей) и иномарку «Фольксваген Туарег» за 4,3 миллиона рублей. Покупки он оформил на близких родственников. В сумме потратил 11,4 миллиона рублей.

При этом прокуратура выяснила, что Минчаков вместе с супругой за три года (2018 - 2020) заработал всего 4 миллиона рублей.

В суд уже подан иск об обращении в доход государства квартиры, иномарки и машино-мест, так как все это было куплено на неподтвержденные доходы.

Напомним, Минчакова планировали уволить из правительства в связи с утратой доверия. Однако он, будучи на больничном, успел написать заявление «по собственному».