Замминистра здравоохранения Кировской области Дмитрия Минчакова заподозрили в коррупции

Чиновника готовились уволить, однако он успел написать заявление «по собственному». Фото: kirovreg.ru

Замминистра здравоохранения Кировской области Дмитрий Минчаков покинул пост по собственному желанию. Теперь у властей есть подозрения, что не просто так.

Подробности стали известны во время еженедельной планерки у губернатора Александра Соколова. Как сообщил глава региона, удалось выявить факты о недостоверных сведениях о доходах в 2020-2022 годах. От администрации губернатора готовилось письмо об увольнении «в связи с утратой доверия», однако Минчаков успел написать заявление «по собственному», пока пребывал на больничном.

- Я обратился в прокуратуру, направил официальное обращение. Прошу изучить и принять решение. У нас режим нулевой терпимости к коррупционному поведению, - заявил Александр Соколов.