Игнорирование пенсионеров, обман инвалидов и коррупция: прокуратура проверила работу кировского фонда пенсионного и социального страхования

За нарушения прав пенсионеров и инвалидов, а также за коррупционные схемы прокуратура вынесла представление руководителю регионального отдела. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Региональная прокуратура проверила деятельность отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Кировской области. В ходе следствия сотрудники надзорного органа выявили ряд нарушений, в том числе коррупционного законодательства.

ИГНОРИРОВАЛИ ПРОСЬБЫ ПЕНСИОНЕРОВ

Как отметили в ведомстве, специалисты отделения фонда периодически игнорировали обращения граждан. Так, сотрудники не отвечали на письменные заявления. Кроме того, пенсионеров часто перенаправляли с их потребностями в другие ведомства. Прокуратура выявила и другие нарушения законодательства о защите прав инвалидов. Чаще всего встречались случаи, когда выплачивалась только часть компенсации за средства технической реабилитации. Например, недееспособным людям приходилось за свой счет покупать слуховые аппараты. Согласно закону, стоимость таких покупок фонд должен возмещать в полном размере.

КОРРУПЦИОННЫЕ СВЯЗИ

Также надзорный орган выявил эпизоды коррупции в отделении. На просьбу прокуратуры предоставить всю информацию по доходам и имуществу работники организации не спешили ответить. Также сотрудники упорно скрывали информацию и предоставляли ложную, размер неуказанных в справках сумм полученных доходов в каждом конкретном случае составил от 70 до 145 тысяч рублей. Например, одна из ведущих специалистов учреждения утаила вклад в банке своего супруга. Также сотрудники не указали средства от всех источников дохода, за счет которых один из них приобрел себе дом и земельный участок за 3,5 миллиона рублей. Другой же решил не подтверждать, что за три года приобрел себе квартиру и автомобиль на общую сумму 5 миллионов рублей.

За явные нарушения прокуратура Кировской области внесла представление руководителю регионального пенсионного фонда.

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