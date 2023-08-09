«Позитив только там, где кондиционер». Столичный эксперт - о кировских автобусах

Проблемы, по мнению Зотова, - это состояние троллейбусов и остановок, большие интервалы между автобусами, минимум информации для пассажиров. Фото: t.me/zotovmedia

В среду, 9 августа, Киров принял выездное совещание Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Обсуждали местную транспортную инфраструктуру.

Правительство, естественно, пишет об итогах встречи сдержанно и даже позитивно. А известный московский общественник Зотов, напротив, увидел в кировских автобусах и троллейбусах минимум хорошего.

«Комсомолка» делится обеими точками зрения.

ВЛАСТИ: ВСЕ СУПЕР, А ЧТО НЕ СУПЕР - БУДЕТ СУПЕР

Тезисы, озвученные правительством Кировской области:

- уделяем особое внимание обновлению автопарка, в том числе закупкам автобусов, работающих на газу;

- на транспорт много тратят: купили 178 автобусов, многие оснащены кондиционерами, видеокамерами, ГЛОНАССом;

- региону одобрили лимит еще по 78 автобусам (500 миллионов рублей на закупку - эти новинки отдадут районам);

- проблемы есть, но чуть-чуть. К примеру, Киров не связан прямыми маршрутами с несколькими поселениями-райцентрами.

Эксперты, по версии властей, говорят об улучшении ситуации с нашим транспортом. Председатель Общественного совета Владимир Белозеров сообщил о «трассах в хорошем состоянии» и хорошей разметке.

- Видно, что этим занимаются серьезно, - цитируют Владимира Леонидовича власти. - Что касается обслуживания пассажиров, - с этим бывают проблемы. Есть вопросы, где нам с вами вместе надо поработать.

ЗОТОВ: ПОЗИТИВА МИНИМУМ, ДИНАМИКА «НЕ ОЧЕНЬ»

Совсем иначе наш транспорт оценил зампред Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов. Эксперт в своем телеграм-канале поделился эмоциями от поездок по Кирову:

- кондиционеры в общественном транспорте - роскошь, такое найти непросто;

- автобусы долго стоят на остановках, собирая пассажиров. Интервалы большие;

- звуковой информатор на маршруте - это голос кондуктора. На некоторых нет бегущей строки;

- остановки в безобразном состоянии. Губернатор Соколов меняет подход к юбилею города. Первыми нужно приводить в нормальный вид остановки у соцучреждений;

- забыли про слабовидящих: нужно «докручивать» информационные сервисы;

- маршрутных схем (местами - и названий остановок) местами тоже нет;

- «не очень позитивная» динамика в обновлении троллейбусов;

- есть вопросы по маршрутной сети. Нужна новая схема с бесплатными пересадками;

- нужно форсировать отставание, которое копилось годами. Смириться с проблемами нельзя.

Ряд рекомендаций Зотов обещал отразить в рекомендациях, которые совет оставит городу.

- Позитив только от 54-го маршрута, где есть кондиционер, - написал также Илья Сергеевич.