«Позитив только там, где кондиционер». Столичный эксперт - о кировских автобусах

Проблемы, по мнению Зотова, - это состояние троллейбусов и остановок, большие интервалы между автобусами, минимум информации для пассажиров. Фото: t.me/zotovmedia
В среду, 9 августа, Киров принял выездное совещание Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Обсуждали местную транспортную инфраструктуру.
Правительство, естественно, пишет об итогах встречи сдержанно и даже позитивно. А известный московский общественник Зотов, напротив, увидел в кировских автобусах и троллейбусах минимум хорошего.
«Комсомолка» делится обеими точками зрения.
ВЛАСТИ: ВСЕ СУПЕР, А ЧТО НЕ СУПЕР - БУДЕТ СУПЕР
Тезисы, озвученные правительством Кировской области:
- уделяем особое внимание обновлению автопарка, в том числе закупкам автобусов, работающих на газу;
- на транспорт много тратят: купили 178 автобусов, многие оснащены кондиционерами, видеокамерами, ГЛОНАССом;
- региону одобрили лимит еще по 78 автобусам (500 миллионов рублей на закупку - эти новинки отдадут районам);
- проблемы есть, но чуть-чуть. К примеру, Киров не связан прямыми маршрутами с несколькими поселениями-райцентрами.
Эксперты, по версии властей, говорят об улучшении ситуации с нашим транспортом. Председатель Общественного совета Владимир Белозеров сообщил о «трассах в хорошем состоянии» и хорошей разметке.
- Видно, что этим занимаются серьезно, - цитируют Владимира Леонидовича власти. - Что касается обслуживания пассажиров, - с этим бывают проблемы. Есть вопросы, где нам с вами вместе надо поработать.
ЗОТОВ: ПОЗИТИВА МИНИМУМ, ДИНАМИКА «НЕ ОЧЕНЬ»
Совсем иначе наш транспорт оценил зампред Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов. Эксперт в своем телеграм-канале поделился эмоциями от поездок по Кирову:
- кондиционеры в общественном транспорте - роскошь, такое найти непросто;
- автобусы долго стоят на остановках, собирая пассажиров. Интервалы большие;
- звуковой информатор на маршруте - это голос кондуктора. На некоторых нет бегущей строки;
- остановки в безобразном состоянии. Губернатор Соколов меняет подход к юбилею города. Первыми нужно приводить в нормальный вид остановки у соцучреждений;
- забыли про слабовидящих: нужно «докручивать» информационные сервисы;
- маршрутных схем (местами - и названий остановок) местами тоже нет;
- «не очень позитивная» динамика в обновлении троллейбусов;
- есть вопросы по маршрутной сети. Нужна новая схема с бесплатными пересадками;
- нужно форсировать отставание, которое копилось годами. Смириться с проблемами нельзя.
Ряд рекомендаций Зотов обещал отразить в рекомендациях, которые совет оставит городу.
- Позитив только от 54-го маршрута, где есть кондиционер, - написал также Илья Сергеевич.