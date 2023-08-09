Жердев и Симаков проехались на автобусе по Кирову. Все понравилось

На пятом маршруте, по словам чиновников, вообще все супер. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 8 августа, зампред правительства Кировской области Жердев и сити-менеджер Кирова Симаков инспектировали общественный транспорт. В частности, проехались на пятом автобусе.

В пресс-службе правительства заверяют, что пассажиры хорошо отзывались о маршруте: все ходит по графику и без проблем. Сотрудников АТП тоже все устраивает.

По словам Алексея Жердева, сейчас власти взялись за закупку новых автобусов и для Кирова, и для районов Кировской области. За предыдущие 4 года перевозчики уже взяли 250 новых автобусов и 15 троллейбусов. Работу продолжат: Киров заявился на закупку еще 15 автобусов по федеральному проекту. Будет и более крупная областная закупка.

Жердев и Симаков вскоре придут на АТП, чтобы «составить план развития городского общественного транспорта и улучшения его работы».