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НовостиОбщество9 августа 2023 13:17

Жердев и Симаков проехались на автобусе по Кирову. Все понравилось

Жердев и Симаков не нашли проблем в работе кировских автобусов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
На пятом маршруте, по словам чиновников, вообще все супер. Фото: kirovreg.ru

На пятом маршруте, по словам чиновников, вообще все супер. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 8 августа, зампред правительства Кировской области Жердев и сити-менеджер Кирова Симаков инспектировали общественный транспорт. В частности, проехались на пятом автобусе.

В пресс-службе правительства заверяют, что пассажиры хорошо отзывались о маршруте: все ходит по графику и без проблем. Сотрудников АТП тоже все устраивает.

По словам Алексея Жердева, сейчас власти взялись за закупку новых автобусов и для Кирова, и для районов Кировской области. За предыдущие 4 года перевозчики уже взяли 250 новых автобусов и 15 троллейбусов. Работу продолжат: Киров заявился на закупку еще 15 автобусов по федеральному проекту. Будет и более крупная областная закупка.

Жердев и Симаков вскоре придут на АТП, чтобы «составить план развития городского общественного транспорта и улучшения его работы».