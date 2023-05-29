Половину потребности районов Кировской области в новых автобусах закроют закупкой 2023 года

В ближайшей закупке будет 54 автобуса среднего класса. Фото: kirovreg.ru

22 мая в Фонд развития территорий ушли две заявки на инфраструктурные кредиты для Кировской области. На них власти планируют закупить общественный транспорт в районы. Об этом рассказал губернатор Соколов на еженедельной планерке.

- Проведено немало переговоров с федеральными коллегами, чтобы доказать целесообразность и важность решения этой задачи, - сказал Александр Валентинович. - На эти средства мы планируем закупить пассажирские автобусы для передвижения по области, между муниципалитетами.

Жалобы на недостаточное развитие транспорта идут именно из районов: автобусов не хватает и в муниципалитетах, и на межмуниципальных маршрутах. Минтранспорта должно найти решение проблемы до конца 2023 года. Далее министерство собрало от районов данные о потребностях в транспорте.

- Наша потребность - 150 единиц транспорта: 116 - для муниципальных образований и 34 - для перевозок межмуниципальных, - отметил зампред правительства региона Алексей Жердев. - Пока мы планируем закупить 78 автобусов: 47 для муниципалитетов и 31 - для межмуниципальных перевозок. 54 автобуса будут среднего класса, 24 - малого класса. Планируем закрыть этот вопрос до конца года.