В Кирове планируют закупить 50 новых троллейбусов

Сейчас в троллейбусном депо имеется 91 машина, 70 из них ежедневно выходят на маршруты. Фото: киров.рф

В Кирове планируют обновить троллейбусный парк. Вопрос рассмотрели на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

На данный момент в троллейбусном депо города содержат 91 единицу транспорта, 70 из них ежедневно выходят на маршруты. При этом в последний раз закупка троллейбусов проходила в 2019 году - тогда в Киров поступило 15 машин. В парке имеются в том числе транспортные средства еще 1991 года выпуска, которые проходят капитальный ремонт.

По словам главы горадминистрации Вячеслава Симакова, необходима закупка более 50 троллейбусов. Сейчас рассматриваются два варианта приобретения: концессия и лизинг. Кроме того, существует программа поддержки экологического транспорта на федеральном уровне, однако есть необходимые требования. На данный момент все вопросы прорабатываются вместе с Минтрансом Кировской области.