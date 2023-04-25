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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:19

В Кирове двухчасовая проверка работы общественного транспорта выявила 17 нарушений

По каждому из них составят акты и направят водителям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Многие водители не открывают передние двери, а некоторые не вешают аншлаги на задние стекла машин. Фото: киров.рф

Многие водители не открывают передние двери, а некоторые не вешают аншлаги на задние стекла машин. Фото: киров.рф

В Кирове рейд по общественному транспорту выявил ряд нарушений. Подробности рассказали в горадминистрации.

На проверку вышли общественники, контрольно-ревизионная группа и инспекторы по безопасности дорожного движения АТП. Рейд длился два часа, и за это время ревизоры выявили 17 нарушений. В основном - отказ водителей открывать переднюю дверь, что необходимо делать по правилам, и нарушения при посадке и высадке пассажиров. Кроме того, на задних стеклах некоторых автобусов и троллейбусов не оказалось аншлагов.

Кировское автотранспортное предприятие по итогу рейда пообещало составить акты по всем выявленным нарушениям и отправить их водителям. Инспекторы продолжат проверки, в планах у них - ревизия салонов на предмет чистоты и наличия необходимой для пассажиров информации.