Районам Кировской области обещают 78 новых автобусов

Технику получат 35 муниципалитетов. Фото: kirovreg.ru

Кировская область подала заявку в Фонд развития территорий. Цель - обновить автопарк.

Регион претендует на закупку 78 новых автобусов. Источник финансирования - специальные казначейские кредиты на сумму в 500 миллионов рублей. Транспорт предлагают передать 35 муниципалитетам, в том числе под межрайонные перевозки.

В четверг, 13 июля, правительственная комиссия одобрила кировскую заявку.

- Если автопарк города Кирова значительно обновили в прошлом году, то сейчас все новые автобусы мы направим в районы, - говорит министр транспорта Кировской области Алексей Петряков. - Это первое значительное обновление муниципальных АТП.