В Кировскую область прибыли первые 67 автобусов из 117

Партию в 117 новых автобусов закупили за миллиард рублей. Фото: kirovreg.ru

9 декабря в Кировской области презентовали 10 новых автобусов. Партию в 117 машин закупили за миллиард рублей. Решение было принято правительством региона совместно с депутатами Заксобрания. На данный момент в область уже поступила первая партия техники - 67 единиц.

- Впервые за многие годы, пожалуй, за последние 30 лет, мы приняли решение об обновлении автопарка пассажирского автотранспорта. Мы постоянно будем делать закупки и автобусов, и троллейбусов, - сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Наша задача - вывести пассажирские перевозки на новый уровень для того, чтобы гражданам было удобно, комфортно пользоваться общественным транспортом.

Автобусы поделят на две части - для обслуживания пассажиров Кирова (67) и для межмуниципальных перевозок (50). У "городских" машин снаружи имеются три электронных табло с номером маршрута и названием остановок. Салоны оборудованы антивандальными сиденьями, системой климат-контроля, двумя большими мониторами и бегущей строкой, где будет транслироваться информация о маршруте, остановках, температуре воздуха. Во всех машинах есть климатическая подвеска, которая позволяет регулировать высоту пола на входной группе.

- Автобусы максимально безопасны: оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС. В салоне встроенная мультиплексная система диагностики, которая контролирует систему работы самого автобуса, шесть видеокамер по всему периметру салона и в кабине водителя, что позволяет контролировать его работу, - отметил директор по продажам ООО «Русский автобус - Поволжье» Дмитрий Мастаев.

В декабре на улицы Кирова выйдут первые 10 машин, представленные сегодня. Остальные будут ждать января. Известно, что новые автобусы пустят по маршрутам №2, 5, 16, 46, 87.