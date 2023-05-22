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НовостиОбщество22 мая 2023 16:22

Кировский парк троллейбусов предлагают обновить по федеральной программе

Подробностями поделился сити-менеджер Симаков
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Возможно, часть денег решат пустить на замену кузовов старых троллейбусов, а не на закупку новых

Возможно, часть денег решат пустить на замену кузовов старых троллейбусов, а не на закупку новых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киров может получить новые троллейбусы по федеральной программе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Вячеслав Симаков.

- Если уже все заметили новые автобусы на городских маршрутах, то с троллейбусами ситуация сложнее, - написал Вячеслав Николаевич. - Сам троллейбус может стоить в несколько раз дороже автобуса. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы наш город принял участие в федеральной программе по обновлению парка электротранспорта.

Дополнительно власти рассматривают возможность не только прямой закупки новых, но и замены кузовов старых троллейбусов: некоторые пришли в негодность.

- Это позволит охватить больший процент парка при одинаковом финансировании, - заключил Симаков.