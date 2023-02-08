Кировские власти хотят закупить новые троллейбусы по федеральной программе

Всего в Кирове работает на маршрутах 66 троллейбусов. Фото: киров.рф

Кировские власти намерены приобрести новые троллейбусы по федеральной программе. Об этом сообщает горадминистрация.

Такую задачу поставили в 2023 году перед департаментом городского хозяйства. В первую очередь предстоит определиться с выбором моделей, коих сейчас на рынке всего десять. Выбирать будут с учетом рекомендаций Кировского автотранспортного предприятия.

- Необходимо определиться с моделями машин, чтобы более эффективно использовать автопарк, чтобы транспорт был надежным и комфортным для жителей. Будем использовать все возможности для развития автотранспортного предприятия. Наша задача, чтобы оно работало и процветало, - прокомментировал глава горадминистрации Вячеслав Симаков.

В мэрии также отметили, что с предприятием достигнута договоренность об увеличении оплаты труда работников. Так, в частности, водители будут зарабатывать от 50 тысяч рублей. Это позволит решить кадровый вопрос.