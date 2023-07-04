В Кирове не выявили нарушений в работе автобусного маршрута №33

Кировчане неоднократно жаловались на работу автобусных маршрутов №33 и 90. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове проверят соблюдение расписания на автобусных маршрутах №33 и 90. Об этом сообщает горадминистрация.

Как мы сообщали ранее, на работу этих маршрутов от пассажиров часто поступали жалобы. Мониторинг показал, что автобус №90 регулярно пропускал последний рейс. Перевозчику неоднократно указывали на недопустимость срывов, но обращения кировчан продолжались. На предприятии проведут проверку, с руководством провели беседу и предъявили претензии.

Что касается маршрута №33, то, по сообщению горадминистрации, в его работе не выявили нарушений. Перевозчик выпускает на линию более 95% транспорта. Компании напомнили о недопустимости пропуска остановок и о соблюдении графика.

Ранее мы также сообщали, что кировское АТП занимается капремонтом троллейбусов. После работ перевозчик сможет выводить на линию 66 машин в день.