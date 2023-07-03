Кировское АТП сможет выводить на линию 66 троллейбусов в день после их капремонта

После починки деталей на ход поставят еще семь троллейбусов. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, 10 тяговых электродвигателей отправили в Серпухов на капремонт. Эти детали отработали уже миллион километров. При этом их произвели еще в советское время, а последний ремонт проходил в 2011 году.

Восстановление оборудования позволит увеличить пробег транспорта еще на 250-300 тысяч километров. После починки двигателей на ход поставят еще семь троллейбусов. Три другие детали останутся в качестве запасных.

Помимо того, на ремонт отправили якоря - главные детали компрессоров. Семь из них вернутся в автопарк в ближайшее время. В АТП добавили, что такой капитальный ремонт позволит выводить на линию 66 троллейбусов в день.