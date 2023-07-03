Соколов поручил отработать жалобы кировчан на 33-й и 90-й автобусные маршруты

На работу 90-го маршрута горожане жалуются уже далеко не впервые Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кирова стали чаще жаловаться на несоблюдение общественным транспортом графика движения. Сообщения об этом приходят в том числе в Центр управления регионом (ЦУР).

- Я так понимаю, отпуска пошли у водителей? - прокомментировал губернатор Соколов на еженедельной планерке. - Или еще какая причина? Люди называют конкретные маршруты: 33 и 90. Проработайте, пожалуйста, с перевозчиками.

Работу ЦУРа при этом глава региона назвал своеобразным «камертоном».

- Зачем нужна работа, которую ЦУР делает? - поделился Александр Валентинович. - Это «камертон», по которому можно понимать, фальшивят другие органы власти или нет. Просьба эту историю отработать.