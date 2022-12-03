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НовостиОбщество3 декабря 2022 10:49

Кировчане жалуются на грязь и разодранные сидения в автобусах

В ходе проверки Роспотребнадзора и городского отдела транспорта информация о нарушениях подтвердилась
Анастасия Николаенко
Жалобы кировчан о грязи и разодранных сидениях в автобусе подтвердились. Фото: admkirov.ru

Жалобы кировчан о грязи и разодранных сидениях в автобусе подтвердились. Фото: admkirov.ru

Почти каждый день городские власти получают жалобы от кировчан на состояние общественного транспорта: в салонах грязно, сидения разодраны, поручней нет.

Для проверки информации в рейд вышли сотрудники городского отдела транспорта и регионального Роспотребнадзора. К сожалению, жалобы оказались не беспочвенными.

Как сообщает горадминистрация, эксперты проверяли общественный транспорт на конечной остановке «Ипподром». Почти во всех автобусах была грязь в салонах, повреждены сидения, местами отсутствовали поручни. Нашлись и другие нарушения: не было информации об экипаже и стоимости проезда, отсутствовали таблички «выход» и «курение запрещено».

- С руководителями компаний-перевозчиков проведут совещание, чтобы рассказать о выявленных замечаниях и установить сроки их устранения. Проверки состояния салонов пассажирского транспорта будут продолжены на регулярной основе, - отметил начальник городского ведомства Виктор Вострецов.