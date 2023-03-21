Кировчанам пообещали разобраться с проблемами работы автобусного маршрута №90

Перевозчик до конца года получит четыре машины повышенной вместимости. Фото: киров.рф

Кировчане жалуются на переполненные автобусы на маршруте №90. Об этом стало известно на заседании комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности.

Жалобы поступают от жителей Чистых прудов: они сообщают о переполненных автобусах и об их недостатке. Данный маршрут обслуживает «КаМел-Авто». По словам представителя перевозчика, сейчас на линии работают два автобуса повышенной вместимости и еще четыре должны поступить на предприятие до конца года.

Представитель компании также отметила, что в феврале и марте они «не зафиксировали фактов переполнения автобусов», но пообещала разобраться в каждом конкретном случае, если поступят новые замечания.

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