Областной закон и +20 специалистов: что может спасти озеленение в Кирове

Новые регламенты, изменения в правила благоустройства, закон по аналогии с другими регионами - для успехов в озеленении нужно многое Фото: Иван МАКЕЕВ

«Почему в городе все вырубается, но ничего не восстанавливается?».

С такого вопроса начал заседание рабочей группы по дорогам Общественной палаты Кировской области (ОПКО) Константин Ситчихин, помощник депутата Госдумы, руководитель этой самой группы.

Вопрос справедливый: на улице Сурикова, как уже знают кировчане, «Вятавтодор» после ремонта дороги не планирует высаживать деревья взамен снесенных. И в контракте по Студенческому проезду тоже нет ничего кроме газонной травы - ни единого дерева или кустарника.

В вопросе вместе разбирались чиновники, общественники и ответственные за озеленение Кирова.

«МНЕ ПРИЛЕТИТ ОТ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ»

Вот что рассказала начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства УДПИ (ныне - руководитель одной из секций дирекции благоустройства) Светлана Кекина:

- Сейчас идет ремонт и строительство тротуаров, расширение дорожного полотна. Под эти работы убирают все аварийные деревья, а при расширении - вообще все, попадающие в «пятно» застройки;

- Дороги строят по БКД, а по этому нацпроекту нет озеленения. Москва, соответственно, денег на это не дает: все остается грузом на местных властях и бюджетах;

- У всех сетей (водопровода, канализации и пр. - ред.) приоритет. Если сети старые, от них мы должны отступить 3 метра. И зачастую восстановить озеленение при таких нормативах вообще невозможно. У дорог тоже приоритет. Похожая ситуация с дорожными знаками: до них должно быть расстояние от насаждений. Поэтому трудно озеленять и кольцевые развязки дорог;

- Хвойные растения высаживать можно, но лучше в скверах, дворах и по «ту» сторону дорог - дальше от проезжей части. Опыт Казани и других городов показывает, что пихты, ели и прочие хвойные не выдерживают загазованного воздуха. Плюсом есть проблемы с культурой снегоуборки и выгула животных. Это тоже может вредить хвойным;

- [Кекина - о своих личных решениях как руководителя] Я снизила план по рубке. Мне прилетит от контрольных органов, но я предпочла увеличить объем работ по посадке. Увеличила обрезку ветвей, потому что с большинством аварийных деревьев можно справиться таким путем;

- Сити-менеджер Симаков «болеет» за «зеленку». Депутаты сказали, что поддержат. И действительно, деньги дали. Поэтому качество посадочного материала сейчас гораздо выше, чем раньше. Плюсом используются разные защитные заграждения;

- Увы, нет отдельного центра (учреждения), занимающегося проектировкой скверов, озеленения и пр. Зачастую проекты делают теруправления - не архитекторы или ландшафтные дизайнеры, а рядовые сотрудники. Даже у УДПИ не было права проектировать скверы и содержать их. Пример - новый «каменный» сквер у перекрестка улиц Ленина и Милицейской. «Мы нарушаем правила и делаем, но это возможно не всегда»;

- «Волна поднята. Идет нагнетание обстановки в сети». Так Светлана Владимировна охарактеризовала многочисленные посты в соцсетях, посвященные частым случаям вырубки растений.

Подытоживая слова Кекиной, получаем следующее: озеленение - непростой со всех сторон процесс. У дорог и сетей приоритет над деревьями и газонами. «Зеленое» ведомство имеет недостаточно прав и открытого функционала, не за все может отвечать.

«ПАРАДНОЕ» ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ

Светлана Владимировна рассказала и о том, как учреждение ищет пути выхода из этой «вилки»:

- Кусты вместо деревьев. Благо, крупные растения типа рябины и сирени - это тоже кустарники. По ним требования (отступ от дорог и сетей) не такие строгие, как по деревьям. Другой вопрос - не все они выживают в тех зонах. Возможно, из-за влажности или реакций на песко-соляные смеси, которыми обрабатывают дороги в гололед;

- Хороший вариант - растения в кашпо и кадках. Правда, собственники (банки, суды и пр.) не всегда разрешают такое, как было на улице Спасской;

- [цитата] Ребят, мы все равно будем высаживать на ваших сетях. Но с пониманием, что вы вырубите это при ЧС;

- Год назад предлагала работать по центральным улицам и паркам в каждом микрорайоне. А сейчас - перед 650-летием Кирова - все силы брошены в самый центр, на «парадное» озеленение.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Выступил и замминистра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов. Да, озеленение - не сфера ответственности министерства, но кировчане шлют все больше обращений по этой теме. Поэтому и минэкологии пробует разобраться в этих проблемах. И вот к чему пришли чиновники:

- Вопрос поднимали на экологическом экспертном совете при губернаторе КО. Решили, что да, нужен закон об озелененных территориях. Аналогичные законы уже есть в Перми, Удмуртии, «НиНо»;

- Пермский закон уже адаптировали под вятские реалии. Но заметили, что пермские хозяйствующие субъекты начали оспаривать «исходник» в суде. Поэтому дождутся решения, чтобы не повторять ошибок коллег. Еще были замечания по терминологии и содержанию закона от общественников и экологов;

- Должно быть так: все зеленые насаждения в поселениях с населением от 20 тысяч человек - под защитой области. Любое снесенное дерево должно заменяться компенсационной посадкой либо выплатой муниципалитету;

- Важно все - оценка и учет зеленых насаждений, требования к их содержанию и охране, компенсационные посадки, природоохранные мероприятия.

Отправная точка, с которой нужно начинать, - это учет зеленых насаждений. В Кирове они до сих пор не учтены, не переписаны: чего, сколько, какого размера и объема. Работа, по словам Анисимова, ведется, но пока далека от завершения.

- Пора нанести все деревья на карту, - согласилась Светлана Кекина. - Чтобы все собственники территорий понимали, где, чего и сколько. Белгород - единственный город, где с этим управились за сезон. Использовали для снимков самые современные технологии. Теперь они готовы делиться этим опытом.

- Нужно провести учет зеленых насаждений, - присоединился Константин Ситчихин. - И важна компенсация за снесенные деревья. Сейчас средства, поступающие в бюджет города Кирова на эти цели, никак не «окрашены», их надо «пометить».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Депутат городской Думы Юрий Шлемензон: снова об уродливых серых заборах у дорог. Почему не используем вместо них кустарники? Это естественное ограждение, которое еще и можно высадить перед светофорами и знаками, зная, что не перекроют.

Светлана Кекина: На 1,5 тысячи улиц в Кирове у меня один человек, который стрижет кусты. Пока за ними некому ухаживать. У «зеленхоза» были 100 человек, свой бюджет и техника. У меня сейчас 20 человек и нет своей техники. Нам нужно разрастаться. Надо увеличивать штат хотя бы в 2 раза, пока дали +10 ставок.

Константин Ситчихин: что с проектами КРТ (комплексного развития территорий - ред.)? В новых микрорайонах за озеленение в рамках КРТ считается устройство газона. Приедем через 5 лет - увидим в них траву, две вишенки и рябинку. И все.

Светлана Кекина: Квадратный метр жилья стоит денег. Когда застройщик снижает цену, первым делом вычитает из озеленения. Есть УК «Азбука быта», которая содержит дома за застройщиком «Железно». Высаживают не так много деревьев, но хорошо за ними ухаживают, относятся по-другому. Но пока их опыт трудно масштабировать.

Константин Ситчихин: Почему экологическая комиссия ОПКО до сих пор не взяла эту тему в работу? Ее нужно включать в повестку Гражданского форума.

Представитель экологической комиссии ОПКО Леонид Перминов: Выносить на форум - это значит опять поссориться и разойтись, не приняв решения. Поэтому лучше обсудить сначала просто на ОПКО.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В завершении - еще несколько цитат Светланы Кекиной о дальнейших планах «зеленого» ведомства:

- Работаем над правилами зимнего содержания дорог. Делаем регламент - посмотрим, как он сработает. Пока - как ни складируют снег при уборке, подрядчики все равно задевают деревья;

- В прошлом году я впервые составляла бюджет организации. В этом году делаю по-другому: если депутаты «пропустят», то в 2024-м озеленение в Кирове впервые будет на аутсорсе (у субподрядчиков-профессионалов - ред.);

- Мы внесли рекомендации в правила внешнего благоустройства Кирова. Предложили так: у деревьев должна быть охранная зона. Если она есть и по ней должен пройти, к примеру, кабель - будьте добры, запланируйте «обход». И это касается всех сетевых структур. Изменения вступят в силу, если их «пропустит» прокуратура и после утвердят депутаты.