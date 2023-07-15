На набережной Грина появились клены в кадках

Такие же кадки уже стоят в центре города. Фото: киров.рф

На днях на набережной Грина поставили кадки с кленами Гиннала. Это неприхотливые декоративные кустарники, - заверяют в Первомайском теруправлении.

Ранее такие же кадки появились на улице Спасской и в районе перекрестка улицы Воровского с Октябрьским проспектом (у медуниверситета). В УДПИ отмечают: такая практика озеленения будет продолжена.

Тем временем с улиц города убрали остатки деревьев, поваленных ветров во время ливней. Параллельно удаляют сухостои с улиц Советской, Преображенской, Воровского и других.

- Все работы по вывозке порубочных остатков и дроблению пней максимально синхронизированы, - заверяют в УДПИ.