В Кирове на Спасской высаживают клены и ставят контейнеры для растений

Работы провели 11 июня. Фото: /t.me/simakov_kirov

В Кирове продолжается озеленение общественных пространств. 11 июня работы прошли на улице Спасской, о чем рассказал глава горадминистрации Вячеслав Симаков.

- Сегодня установили на Спасской контейнеры для зеленых насаждений и высаживаем клены Гиннала. У основания будут добавлены другие виды растений, - написал сити-менеджер в своем телеграм-канале.

Как уточнил Симаков, озеленение города продолжается в рамках подготовки к 650-летию Кирова. Так, например, ранее в Александровском саду на аллее разбили восьмиметровую клумбу, а вдоль нее высадили хосты и гортензии. Сейчас в Кирове высажено около шести тысяч квадратных метров цветников.